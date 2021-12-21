Подгорица, 21 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Стоимость минимальной потребительской корзины в ноябре 2021 года в Черногории, по данным Monstat, составила 669,2 евро, что на 0,2 процента больше, чем в октябре.

Admoblkaluga.ru Корзина с продуктами

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 287,8 евро, что на 0,2 процента больше, чем в октябре», — говорится в сообщении.

По данным статистики, расходы на непродовольственные товары и услуги составили 381,4 евро, что на 0,2% больше, чем в октябре.

Минимальная потребительская корзина относится к потреблению домохозяйства, которое включает продовольственные и непродовольственные товары и услуги, что позволяет поддерживать жизнь и трудоспособность членов домохозяйства. Рассчитывается на двоих взрослых и двоих детей.