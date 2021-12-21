Париж, 21 декабря 2021, 16:10 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о рекордном уровне заболеваемости COVID-19, сообщает Le Figaro.
По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 составляет 537 случаев на 100 000 жителей.
«Каждое третье заражение COVID-19 в Париже связано со штаммом «Омикрон», — говорится в заявлении официального представителя правительства Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения более ограничительных мер.
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