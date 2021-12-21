Тюмень, , 16:09 — REGNUM На новогодние утренники в Тюменской области могут прийти вакцинированные или переболевшие COVID-19 родители. Об этом на прямой линии сообщил 21 декабря губернатор региона Александр Моор.

В Калужской области запретили новогодние утренники Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

Он отметил, что вакцина не защищает на 100% от заболевания, однако лишь 2,5% от общего числа привитых в Тюменской области заболевают COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 21 декабря подтвердили 87 267 случаев заражения коронавирусом, вылечились 71 799 тюменцев, скончались 3250 (15 за последние сутки).

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