Тюмень, 21 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. На новогодние утренники в Тюменской области могут прийти вакцинированные или переболевшие COVID-19 родители. Об этом на прямой линии сообщил 21 декабря губернатор региона Александр Моор.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» В Калужской области запретили новогодние утренники

Он отметил, что вакцина не защищает на 100% от заболевания, однако лишь 2,5% от общего числа привитых в Тюменской области заболевают COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 21 декабря подтвердили 87 267 случаев заражения коронавирусом, вылечились 71 799 тюменцев, скончались 3250 (15 за последние сутки).