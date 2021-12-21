Челябинск, 21 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Челябинске окончено следствие по уголовному делу об убийстве женщины, совершённом ещё 27 марта 2011 года. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, пьяный гражданин вступил в конфликт с незнакомой ему ранее женщиной. В результате он сильно её избил. Пострадавшая скончалась.

Спустя несколько лет удалось установить личность подозреваемого. Им оказался гражданин, уже отбывающий наказание за аналогичное преступление.