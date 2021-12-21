Тбилиси, 21 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Грузинские таможенники задержали на пограничном пропускном пункте «Красный мост» на грузино-азербайджанской границе гражданина Азербайджана, который пытался ввезти в страну более 20 млн незадекларированных рублей. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба минфина Грузии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сообщается, что задержанный въезжал на грузинскую территорию на грузовом автомобиле. На вопрос о том, что везёт, мужчина ответил, что у него нет того, что требует декларации.

При досмотре автомобиля таможенники нашли 21,68 млн рублей, упакованные в два больших свёртка. Деньги в соответствии с Таможенным кодексом были конфискованы.