Москва, , 16:08 — REGNUM На YouTube-канале лейбла Gazgolder вышел новогодний выпуск шоу «Музыкалити». Ролик доступен для просмотра с 21 декабря.

Баста Скриншот страницы Instagram@bastaakanoggano

Гостями выпуска стали комики Александр Ревва и Алексей Щербаков. Ведущим проекта вместо Максима Галкина выступил рэпер Баста. Зрители посчитали, что Галкин лучше справлялся с этой ролью, и потребовали его вернуть в шоу.

«С Максом смотреть как-то легче, и сама передача становится добрее», — считает PASECHNIK

«Всё познается в сравнении, ждём Галкина обратно», — требует AHNi.

«И тут я понял, что не смотрел бы это шоу без Максима», — поделился RK BK.

«Интересный эксперимент со сменой ведущего. Посмотрели, как шоу смотрелось бы без Галкина. Но Максим однозначно лаконичнее вписывается, я бы даже сказала, он незаменим», — пишет Алеся Белоус.

Добавим, что в выпуске Щербаков, Ревва и зрители выбирали лучший трек уходящего 2021 года. Им стала песня «Я в моменте» Эльдара Джарахова.

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