Москва, , 16:18 — REGNUM В Москве начал работу новый детский технопарк. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Детский технопарк Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, это учреждение стало вторым подобным объектом на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Курировать его работу будет факультет информационных технологий вуза. Новый технопарк для детей будет насчитывать девять лабораторий, в том числе нейронных сетей, цифровой моды, реверсивного инжиниринга и виртуальных тренажеров.

«Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности. У каждой из девяти лабораторий детского технопарка есть индустриальные партнеры — ведущие организации в своей области», — отметила Сергунина.

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