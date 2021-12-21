* запрещённая в России организация

Кабул, 21 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в силу своей изоляции в рамках мирового сообщества, решило достигнуть определенных договоренностей с самым крупным региональным игроком — Пакистаном, который в определенной степени (если не считать тесного партнерства с Китаем в военно-технической сфере и совместного противостояния Индии) является союзником США.

Pixabay.com Пакистан

Поэтому, в целях обеспечения преференций в переговорах с Исламабадом, шла подспудная обработка общественного мнения о вмешательстве Исламабада во внутренние дела Афганистана:

— Примерно неделю назад в СМИ появилось сообщение о том, что талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) среднего звена обвинил во всех грехах пакистанскую разведку.

— В то же время в СМИ было распространено сообщение МИД Афганистана об ограничении контактов афганских чиновников из-за слишком активной деятельности посла Пакистана в Кабуле, который ежедневно посещает госучреждения или зазывает чиновников в посольство и этим напрямую вмешивается во внутренние дела Афганистана.

— Неоднократно в персоязычных, дариязычных, а также англоязычных источниках, упоминалась «неблаговидная» роль Пакистана в развитии событий в Афганистане.

— Большинство сообщений упоминает не афганско-пакистанскую границу, а «Линию Дюранда», которая никогда не признавалась Афганистаном в качестве границы с Пакистаном.

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), памятуя о роли Пакистана в приглашении делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на саммит министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), к тому же проходивший в Исламабаде, не позволяло себе никаких негативных отзывов о политике Пакистана, хотя, в дни, предшествовавшие саммиту, пакистанской стороной был проведен ряд обстрелов территории восточных провинций Афганистана.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены потребовать ответа от Пакистана за ракетные обстрелы

Даже в ходе конференции, когда премьер-министр Пакистана Имран Хан позволил себе ряд замечаний, вызвавших волну негодования афганцев, и даже после возвращения в Кабул 20 декабря, министр иностранных дел радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Амир Хан Моттаки не нашёл в словах пакистанского премьера «ничего оскорбительного».

Подробнее: В Афганистане не увидели оскорблений в словах премьер-министра Пакистана

Вместо этого «с цепи был спущен» бывший президент Хамид Карзай, который начал трубить на весь мир, что премьер-министр Пакистана «оскорбил афганский народ». Роль Карзая после падения предыдущего правительства крайне двусмысленна. С одной стороны, он встречается с разными «спецпредставителями», начиная от ООН и заканчивая отдельными западными странами, и сокрушается о правах женщин и инклюзивном правительстве, с другой стороны, призывает Запад сотрудничать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но даже 20 декабря, после возвращения Моттаки с конференции ОИС, он дезавуировал Карзая и опять произнёс несколько слов в защиту премьер-министра Пакистана.

Ранее по теме: Пакистан призвали не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Однако, сегодня, 21 декабря, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в первое пограничное столкновение с пакистанскими военными и уничтожили заграждения, установленные пакистанской стороной. Опять же прозвучали заявления талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) среднего звена (главы управления сил безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по провинции Нангархар) с угрозами в адрес Пакистана. Навряд ли руководитель столь невысокого ранга мог бы самостоятельно задумать и осуществить подобную операцию, к тому же в операции был задействован спецназ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, вероятнее всего, не в компетенции начальника провинциальных спецслужб. То есть события сегодняшнего дня происходили по прямому указанию свыше.

Объяснением этому могут быть то, что в ходе двусторонних встреч в рамках конференции ОИС в Исламабаде, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистан не смогли прийти к соглашению, удовлетворяющему талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или достигли частичных договоренностей. Поэтому радикалы решили немного пошантажировать своего соседа:

1. Возможность возникновения пограничного конфликта, который, после известных заявлений Имран Хана будет оценен явно не в пользу Пакистана, по крайней мере, исламским сообществом.

2. Вероятность сотрудничества «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В обеих организациях преобладают пуштуны, а учитывая многомиллионную пуштунскую составляющую населения Пакистана и стремление пуштунских племен Пакистана к самостоятельности, это чревато очень большими последствиями.

3. Возобновление дискуссий о «Линии Дюранда» как спорной границе между Афганистаном и Пакистаном.

4. Возможность сближения с Индией, как извечного противника Пакистана, пусть не на уровне официального признания, но в рамках негласных договоренностей.