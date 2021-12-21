Москва, , 16:07 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о единой биометрической системе, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

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Устанавливается, что положение о единой биометрической системе, включая порядок ее функционирования и взаимодействия с иными информационными системами, утверждается правительством РФ совместно с ЦБ.

Физлица при наличии учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и при условии, что личность указанного в такой записи лица ранее подтверждена при личной явке, вправе с использованием российского программного обеспечения размещать свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе с применением пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль.

Прописывается также возможность сдачи биометрии и для физлиц, находящихся за границей.

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