Богота, , 16:11 — REGNUM Коммунистическая партия Колумбии подтвердила 20 декабря информацию бывших членов Революционных вооруженных сил Колумбии FARC о местонахождении противопехотных мин и других взрывных устройств. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Повстанцы FARC-EP Urosario.edu.co

Бывший колумбийский партизан Пастор Алапе впервые с момента подписания мирного соглашения 2016 года предоставил властям информацию о заминированных территориях и объектах в обмен на смягчение наказания для его сторонников.

«В следующем году мы продолжим сбор информации о минах в других партизанских блоках» , — заверили представители коммунистической партии, передавшие данные правительству Колумбии.

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