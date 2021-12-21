Богота, 21 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Коммунистическая партия Колумбии подтвердила 20 декабря информацию бывших членов Революционных вооруженных сил Колумбии FARC о местонахождении противопехотных мин и других взрывных устройств. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Urosario.edu.co Повстанцы FARC-EP

Бывший колумбийский партизан Пастор Алапе впервые с момента подписания мирного соглашения 2016 года предоставил властям информацию о заминированных территориях и объектах в обмен на смягчение наказания для его сторонников.

«В следующем году мы продолжим сбор информации о минах в других партизанских блоках» , — заверили представители коммунистической партии, передавшие данные правительству Колумбии.