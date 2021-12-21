Берлин, 21 декабря, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Бывший федеральный министр по делам семьи Франциска Гиффай (СДПГ) избрана новым мэром Берлина. При голосовании в Палате представителей глава социал-демократов получил необходимое большинство в первом туре, сообщает 21 декабря Spiegel.

Франциска Гиффай

Как объявил председатель парламента Деннис Бухнер (СДПГ), кандидатуру Гиффай поддержали 84 депутата, 52 проголосовали «против» и ещё двое воздержались. Для её избрания на пост требовалось не менее 74 голосов.

Ранее СДПГ, «зелёные» и «левые» подписали коалиционное соглашение. Социал-демократы победили на выборах в Палату представителей 26 сентября, уверенно опередив «зелёных» и ХДС, в то время как «левые» заняли в палате четвёртое место.