Москва, 21 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об ограничении доступа к сайтам с ложными сообщениями об актах терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

По инициативе Генерального прокурора РФ или его заместителей ограничивается доступ к информационным ресурсам, распространяющим ложные сообщения об актах терроризма, распространяемые под видом достоверных сообщений; информацию, содержащую обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность.

Также ограничивается доступ к сайтам, где содержатся предложения о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.

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