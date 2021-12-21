Берлин, , 20:42 — REGNUM Федеральное правительство Германии намерено ввести новые меры для защиты женского населения от насилия со стороны мужчин. Об этом сообщила новый министр по делам семьи Анна Шпигель, передаёт 21 декабря немецкий журнал Spiegel.

«Насилие в отношении женщин будет основным направлением моей работы. На мой взгляд, насилие является выражением неравных властных отношений между мужчинами и женщинами», — заявила министр.

Согласно официальной статистике, в Германии каждые два дня по меньшей мере одна женщина погибает в результате акта насилия со стороны своего текущего или бывшего партнера.

Как заявила Шпишель, новое правительство ФРГ намерено активизировать выполнение Стамбульской конвенции о защите женщин.

«Если серьёзно отнестись к конвенции, вся система защиты и поддержки женщин и их детей будет поставлена на совершенно иную основу, в том числе с финансовой точки зрения», — отметила она.

Стамбульская конвенция, принятая 11 мая 2011 года, обязует подписавшие её страны бороться с насилием в отношении женщин на всех уровнях государственного управления и обеспечивать пострадавшим надлежащую защиту и поддержку. Германия присоединилась к соглашению в 2018 году.