Уфа, , 16:06 — REGNUM «Умные фермы» могут создать в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ферма

Реализацию данного проекта в регионе обсудили на совещании в режиме видеоконференции. В нем приняли участие представители австрийского аграрного кластера.

Сообщается, что в республике обсуждается перспективная модель производства сырого молока. В ближайшие годы в Башкирии намерены запустить предприятия по производству сырого и сухого молока, сычужных и мягких сыров, детского питания, которые нужно обеспечивать качественным сырьем. Согласно планам, к 2023 году в Башкирии будут производить до двух тысяч тонн молока каждые сутки.

«Варианты нашей модели взаимодействия с партнерами из Австрии уже выстроены. «Умная ферма» станет не только одной из бизнес-идей, она должна выступить в качестве типового проекта для тиражирования. Поэтому нам при её создании нужно учесть все мелочи, ошибиться нельзя», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Ранее Австрийское бизнес-сообщество провело анализ и внесло рекомендации по возведению «Умной фермы» рядом с Аксеновским агропромышленным колледжем.

«Сотрудничество колледжа с предприятиями — повышает статус востребованных профессий. В колледже ведется эффективная деятельность по внедрению инноваций, совершенствованию учебного процесса, развитию системы непрерывного профессионального образования на основе реализации принципов компетентностного подхода», — приводит пресс-службы слова министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина.