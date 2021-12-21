Берлин, 21 декабря, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Германии возобновилась тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По данным Института Роберта Коха (RKI), средний уровень заболеваемости в стране за последние семь дней составил составил 306,4 случая на 100 000 жителей, сообщает 21 декабря журнал Spiegel.

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Согласно данным органов здравоохранения, за последние сутки в Германии было зарегистрировано 23 428 новых случаев заражения, скончались ещё 462 пациента с коронавирусом.

Общее число выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии достигло 6 833 050 человек, а число умерших от COVID-19 возросло до 108 814 человек. Излечились от заболевания 5 866 900 пациентов.