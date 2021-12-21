Берлин, , 19:49 — REGNUM В Германии могут быть введены специальные штрафы для граждан, не прошедших вакцинацию от COVID-19. C предложением об этом выступил 21 декабря новый министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.

Марко Бушманн

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«Никто не может быть вакцинирован против его воли с помощью физического принуждения. Вместо этого можно было бы рассматривать нарушение требования о вакцинации как административное правонарушение. В таком случае штрафы можно рассматривать как необходимую меру», — заявил министр в интервью газетам медиагруппы Funke.

Бушманн добавил, что при определении суммы такого штрафа могло бы приниматься во внимание финансовое положение «нарушителя» в каждом отдельном случае.

Министр оставил открытым вопрос, проголосует ли он за общее требование о вакцинации в Бундестаге, заявив, что примет решение об этом только тогда, когда будут поданы все заявки.

Ожидается, что вопрос о введении обязательной вакцинации будет вынесен на голосование в Бундестаге в следующем году. Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц уже высказался за обязательную вакцинацию, однако около 30 членов Бундестага выступили против этого.