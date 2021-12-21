Бухарест, 21 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сотни манифестантов заблокировали основные входы в центральный корпус парламента Румынии в Бухаресте и перекрыли народным избранникам доступ в сессионный зал. Об этом 21 декабря сообщает Румынское телевидение со ссылкой на источники.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, нескольким десяткам протестующим удалось прорваться во внутренний двор корпуса, сейчас активисты намереваются штурмовать здание. Полиция и подразделения жандармерии приведены в состояние повышенной готовности.

Сообщается, что манифестанты, ранее собравшиеся у Дворца парламента в Бухаресте с целью препятствовать рассмотрению высшим законодательным органом плана введения обязательного «Зеленого сертификата» (документа о вакцинации от COVID-19), выдвинули к парламентариям и правительству экономические требования. Участники протеста скандируют лозунги: «Долой коррупцию!» и «Нет — повышению цен!».

Согласно официальной информации, из-за действий митингующих было сорвано заседание бюджетного комитета, назначенное на 12:00 по местному времени (13:00 мск.), также под угрозой оказались соответствующие слушания в специализированных (профильных) комиссиях.