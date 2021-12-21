Пенза, 21 декабря 2021, 16:14 — REGNUM В Пензенской области продолжают принимать вопросы и обращения на предстоящую прямую линию с участием губернатора Олега Мельниченко. На сегодняшний день поступило порядка одной тысячи обращений, сообщает 21 декабря пресс-служба регионального правительства.
Начало мероприятия запланировано 22 декабря в 17:40. Трансляцию в онлайн режиме будут вести местные телевизионные каналы. Также увидеть прямую линию можно через аккаунты в соцсетях главы Пензенской области, официальной странице правительства Пензенской области ВКонтакте.
Вопросы и обращения принимают по телефону, электронной почте и через соцсети.
Больше всего жителей Пензенской области волнуют темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, строительством дорог и здравоохранением.
ИА REGNUM ранее сообщало, задать вопрос губернатору Пензенской области можно по адресу электронной почты: vopros58@yandex.ru, по телефону:
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