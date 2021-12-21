Пенза, 21 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Пензенской области продолжают принимать вопросы и обращения на предстоящую прямую линию с участием губернатора Олега Мельниченко. На сегодняшний день поступило порядка одной тысячи обращений, сообщает 21 декабря пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Олег Мельниченко

Начало мероприятия запланировано 22 декабря в 17:40. Трансляцию в онлайн режиме будут вести местные телевизионные каналы. Также увидеть прямую линию можно через аккаунты в соцсетях главы Пензенской области, официальной странице правительства Пензенской области ВКонтакте.

Вопросы и обращения принимают по телефону, электронной почте и через соцсети.

Больше всего жителей Пензенской области волнуют темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, строительством дорог и здравоохранением.

ИА REGNUM ранее сообщало, задать вопрос губернатору Пензенской области можно по адресу электронной почты: vopros58@yandex.ru, по телефону: 8 (8412) 59-53-18 с 09:00 до 18:00 (мск) и в комментариях к анонсу прямой линии в соцсетях.

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