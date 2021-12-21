Тель-Авив, Израиль, 21 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Основной проблемой израильской экономики является дефицит рабочих рук, заявил министр финансов Израиля, глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман на встрече с журналистами 20 декабря.

Saeima Авигдор Либерман

«Не хватает персонала в гостиницах, ресторанах, в хай-теке, в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве», — сказал Либерман.

По его словам, страна продолжает сталкиваться с трудностями в этой сфере, несмотря на увеличение квот на иностранных рабочих.