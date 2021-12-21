Мангейм, 21 декабря 2021, 18:34 — REGNUM По меньшей мере 13 сотрудников полиции пострадали при попытке разгона акции протеста против антиковидных мер в городе Мангейм на юге ФРГ, передаёт 21 декабря немецкое агентство DW.
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Сообщается, что протестующие отказались выполнять требование полиции прекратить несанкционированное шествие и разойтись по домам и вступили в столкновения со стражами порядка.
По данным СМИ, один из получивших ранения сотрудников полиции был госпитализирован. Информации о возможных пострадавших среди демонстрантов не приводится.
Отмечается, что ситуация в Мангейме стабилизировалась лишь спустя несколько часов
Согласно данным немецкой полиции, акции протеста проходили в 20 городах федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. В общей сложности в них приняли участие свыше 17 тысяч человек.