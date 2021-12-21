Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent растут на 1,51%, до $72,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Bureau of Safetyand Environmental Enforcement

«20 декабря рынок нефти получил неожиданную поддержку от информации из Ливии о перекрытии подачи нефти с ряда месторождений. Это позволило котировкам остановить падение и вернуться в зону выше $70 за баррель.

Также сегодня сырьевые котировки получили поддержку новостями из США, где сенаторы приблизились к согласованию инфраструктурного плана демократов, который потребует значительных объемов строительных материалов.

Однако дополнительных драйверов для роста нефти пока не просматривается. Сегодня участники рынка будут ждать предварительных данных по запасам нефти в США от Американского института нефти.

Участники прогнозируют сокращение запасов, что может поддержать нефтяные котировки. Однако пока подъема котировок выше $73 оснований ожидать нет», — считает эксперт.

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