Берлин, 21 декабря, 2021, 18:07 — ИА Регнум. В Германии впервые будут введены ограничения на контакты для вакцинированных и переболевших COVID-19 из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает 21 декабря немецкое агентство DW.

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Согласно проекту резолюции федерального правительства, с 28 декабря в Германии будет разрешено организовывать встречи с участием не более десяти человек, включая вакцинированных и переболевших.

Ещё более строгие ограничения на контакты вводятся для непривитых людей. Для них встречи территориально ограничиваются их собственным домохозяйством. При этом невакцинированным будет разрешено встречаться не более чем с двумя людьми из другого домохозяйства.

Сообщается, что федеральные власти также намерены дать рекомендации на предстоящие праздники и призвать граждан ограничить контакты на семейных торжествах. «Празднование Нового года с большим количеством людей в нынешней ситуации неоправданно», — отмечается в проекте резолюции.