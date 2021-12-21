Афины , , 16:00 — REGNUM Правительство Греции обращается к гражданам с двухэтапным планом проведения ближайших праздников, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис во время онлайн-заседания кабинета министров 21 декабря.

Кирьякос Мицотакис Cc European People's Party

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Первый шаг — провести каникулы в безопасности, не прибегая к локдауну и в то же время стараясь избежать негативным последствий. Очень важны самостоятельные тестирования, которые должен проходить каждый, независимо от того, вакцинирован он или нет.

«Это правда, что я получил рекомендации по введению обязательного экспресс-тестирования для всех входящих в развлекательные заведения. Я отверг их, потому что считал, что такая мера была бы несправедливой по отношению к вакцинированным и, в конце концов, очень трудноосуществимой. Поэтому вместо того, чтобы навязывать что-то всем людям, я решил доверять всем людям. И именно с этой целью государство предоставит еще два бесплатных теста для всего населения. С рекомендацией, что первый будет использоваться во время праздников, а второй сразу после Нового года. Я прошу наших сограждан пользоваться ими, особенно перед масштабными праздничными мероприятиями», — добавил премьер-министр.

Что касается второго этапа, он будет касаться первых недель 2022 года. В зависимости от того, как будет развиваться пандемия, есть целый ряд возможных ответов на нее, таких как расширение удаленной работы, корректировка часов работы ресторанов и развлекательных заведений. «Но все, я подчеркиваю, будет решаться данными на тот момент. Решение еще не принято», — отметил Мицотакис.