Тбилиси, 21 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Руководство самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) не признаёт верховенство закона и итогов выборов, поэтому неуместно говорить о соглашении с этой политсилой. Об этом 21 декабря заявил журналистам депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Сальвадор Дали. Цирк. 1921

Он прокомментировал заявление одного из лидеров ЕНД Заала Удумашвили, что «националы» готовы начать переговоры «без предусловий». Папуашвили считает, что использовать термин «национальное примирение» в сложившейся ситуации неуместно

«Не примирения является той целью, которая у нас должна быть, а то, чтобы «Национальное движение» вышло из альтернативной реальности, в которой уже пребывает годами и держит там своих сторонников посредством собственных СМИ», — сказал представитель «Мечты».

Напомним, ранее к «национальному примирению» начал призывать находящийся в заключении неформальный лидер ЕНД, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Его поддержала действующий президент республики Саломе Зурабишвили. В правящей партии «Грузинская мечта» отметили, что примирение возможно после того, как в ЕНД раскаются в преступлениях режима Саакашвили и займут конструктивную позицию, а не будут призвать к смене власти на регулярных протестных акциях.