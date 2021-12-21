В Туле открыт высокотехнологичный центр онкодиагностики

Тула, 21 декабря 2021, 15:58 — REGNUM Центр ядерной медицины открылся на территории онкологического диспансера в Туле. 21 декабря новое учреждение посетил глава региона Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
В Тульской области онкологические заболевания входят в число основных причин смертности населения.
В новом центре ядерной медицины пациенты смогут проходить высокотехнологичную диагностику. Современный сканер для проведения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) обеспечивает раннее выявление удаленных метастазов за счет высокого качества изображений. Это позволяет точно определять стадию заболевания и выбирать эффективную тактику лечения. Объём инвестиций в создание центра составил более 250 млн рублей.
Центр рассчитан на проведение семи тысяч исследований в год, все обследования для жителей Тульской области будут бесплатными.
Как сообщало ИА REGNUM, к 2023 году в Туле в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется открыть новый онкологический центр с современным оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Сегодня онкологические заболевания в регионе — на втором месте среди причин смертности населения. К 2024 году в Тульской области планируется снизить показатель смертности от злокачественных новообразований до 239,9 случаев на 100 тысяч человек.