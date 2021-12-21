Тула, , 15:58 — REGNUM Центр ядерной медицины открылся на территории онкологического диспансера в Туле. 21 декабря новое учреждение посетил глава региона Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открыт высокотехнологичный центр онкодиагностики Управление пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области онкологические заболевания входят в число основных причин смертности населения.

«Мы работаем в нескольких направлениях. С одной стороны, дооснащаем современным диагностическим и лечебным оборудованием областной онкодиспансер. В частности, приобретены и уже работают два линейных ускорителя для лучевой терапии. С другой стороны, строим современный онкоцентр, который сосредоточит все возможности региональной онкослужбы в одном месте», — подчеркнул Алексей Дюмин.

В новом центре ядерной медицины пациенты смогут проходить высокотехнологичную диагностику. Современный сканер для проведения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) обеспечивает раннее выявление удаленных метастазов за счет высокого качества изображений. Это позволяет точно определять стадию заболевания и выбирать эффективную тактику лечения. Объём инвестиций в создание центра составил более 250 млн рублей.

Центр рассчитан на проведение семи тысяч исследований в год, все обследования для жителей Тульской области будут бесплатными.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2023 году в Туле в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется открыть новый онкологический центр с современным оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Сегодня онкологические заболевания в регионе — на втором месте среди причин смертности населения. К 2024 году в Тульской области планируется снизить показатель смертности от злокачественных новообразований до 239,9 случаев на 100 тысяч человек.