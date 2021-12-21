Джакарта, 21 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Малайзии заявило, что на данный момент в общей сложности 3500 индонезийских граждан пострадали от наводнения, обрушившегося на страну, сообщает CNN Indonesia.

Philippe Semanaz Наводнение

По данным посольства, ни один индонезийский гражданин не погиб в результате наводнения в Малайзии.

«Вчера их было 1600. Сейчас это число составляет около 3500», — говорится в заявлении посольства Индонезии.

Общее количество граждан Индонезии, находящихся в Малайзии, составляет около 2,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения, произошедшие в Малайзии, вынудили 70 000 жителей эвакуироваться.