Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга подготовило четвертый пакет мер дополнительной поддержки бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Он коснется тех сфер, что пострадали от осеннего локдауна. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства Петербурга.

Финансовый поток Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас мы приняли четвертый пакет. Он поддержит организации, деятельность которых попала под ограничения с 30 октября по 7 ноября этого года. Поддержку получат также социально ориентированные НКО», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По оценкам экспертов, недельный локдаун в конце октября — начале ноября ограничил работу более 39 тыс. организаций в Петербурге. На восстановление понесенных потерь город выделил 16 млрд рублей. В Петербурге будут реализованы как компенсационные, так и восстановительные меры.

Компенсацию в виде субсидий на проведение туристических поездок для учащихся школ в 2022 году получат социально ориентированные НКО. Такая мера позволит поддержать работу туристической сферы. Представителям малого и среднего бизнеса этой же сферы в следующем году уменьшат имущественный, земельный и транспортный налоги. В два раза будет уменьшен налог на имущество в 2022 году также и для организаций в сфере культуры, образования, спорта и здравоохранения.

Обслуживающим организациям для ранее упомянутых компаний рекомендуют предоставить отсрочку по оплате ресурсов (воды и тепловой энергии) и не начислять задолженность до 31 марта 2022 года.

Восстановительные меры коснутся прежде всего организаций из пострадавших отраслей. Мерой поддержки для них избрана отсрочка по погашению задолженности по льготным микрозаймам сроком до 6 месяцев. Такие же займы можно будет получить на развитие и реализацию производства высокотехнологичной продукции.

Также будут задействованы меры для повышения доступности предпринимателям цифровых сервисов. Помимо этого резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» смогут осуществлять свою работу с пониженной ставкой налога на прибыль.