Манчестер, Великобритания, 21 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Футболисты «Манчестер Юнайтед» вернулись к тренировкам после вспышки коронавируса. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Abhijit Tembhekar Стадион клуба «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что команда начнёт подготовку к матчу 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед», который запланирован на 27 декабря.

Ранее были перенесены матчи «Манчестер Юнайтед» с «Брентфордом» и «Брайтоном» из-за положительных результатов на коронавирус среди футболистов команды и персонала клуба.

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