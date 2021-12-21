Москва, , 16:00 — REGNUM Спрос на отдых в новогодние праздники на территории России остается высоким. Об этом 21 декабря заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Горнолыжный комплекс Роза Хутор. Красная поляна (сс) Sergei Kazantsev

«На внутреннем рынке все более-менее приличное распродается просто с молниеносной скоростью. Мало что осталось. Остались бюджетные места — экономкласс, но не по экономцене. Потому что спрос очень высокий», — сказала Ломидзе.

При этом наличие свободных мест на новогодние праздники сильно зависит от региона. Дефицит отмечается в Карелии, Ленинградской и Московской областях, а также в горном кластере Краснодарского края. Однако и там все еще можно найти место для отдыха в январские выходные дни.

«Когда мы говорим про Приволжский округ, Уральский, Сибирский округа, там больше мест, но это другая транспортная доступность. Средняя цена по России от 20 до 50 тыс. рублей на период от трех до пяти дней без транспортной составляющей. Это в бюджетном и среднем ценовом сегменте», — сказала Ломидзе.

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