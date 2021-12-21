Ташкент, 21 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Узбекистана задержали 29-летнего гражданина Киргизии, который подозревается в торговле наркотиками. Об этом сообщает Подробног. уз со ссылкой на ГУВД по городу Ташкенту.

Victor Арест

По данным ГУВД, подозреваемый разместил в Ташкенте порядка 500 закладок с наркотиками.

«При этом его специально завербовали за рубежом для распространения наркотиков в столице Узбекистана», — говорится в публикации.

Сообщается, что мужчину задержали в момент, когда он пытался забрать спрятанный под деревом сверток, в котором, как позже выяснили эксперты, находилось около 250 граммов наркотика.

«При обыске по месту его временного проживания были обнаружены и изъяты электронные весы, изолента, пакеты для упаковки наркотика», — говорится в публикации.