Посёлок Каменка, Ленинградская область, 21 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. С четырехлетней девочкой из поселка Каменка Ленинградской области, которая несколько дней прожила в одной квартире с умершей матерью, работает психолог. Об этом 21 декабря сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области.

Источник ИА REGNUM Спасенный ребенок

Ранее стало известно, что в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти спасли четырехлетнюю девочку. Ребенок несколько дней жил в захламленной квартире рядом с умершей 40-летней матерью, пока по звонку встревоженных коллег погибшей к дому не приехали спасатели. Сотрудники МЧС, проникнув в квартиру через окно, спасли испуганного ребенка.

Как стало известно ИА REGNUM от источников, знакомых с ситуацией, всё это время ребенок самостоятельно находил еду, которая была дома. По словам девочки, ее мама легла спать и больше не проснулась. Причины смерти женщины устанавливаются.

«Сейчас девочка находится в учреждении здравоохранения, с ней работает психолог. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Вопрос дальнейшего жизнеустройства девочки находится на контроле уполномоченного по правам ребёнка в Ленинградской области», — рассказали в аппарате.