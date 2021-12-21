Москва, 21 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 21 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,15%, до 74,03 рубля. Евро теряет эфемерную 0,01%, торгуясь на уровне 83,57 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Настрой мировых рынков несколько улучшился. Несмотря на новость о первом умершем от нового штамма «Омикрон» в США и ограничения для перемещений граждан в ряде стран Европы, опасения нового всплеска заболеваемости несколько снизились.

Этому способствовала информация о способности ряда вакцин противодействовать этому штамму.

Кроме того, ситуация с принятием инфраструктурного плана Джо Байдена на 2 триллиона долларов Сенатом США несколько стронулась с мертвой точки, что породило рост интереса инвесторов к риску.

Рубль дополнительно получает поддержку от позитивной динамики сырьевых рынков и приближения налогового периода.

В этот период экспортеры будут покупать рубли для расчетов по налогам. Рубль, вероятно, сохранит слабо-повышательную динамику», — полагает эксперт.

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