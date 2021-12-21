Иерусалим, , 15:58 — REGNUM Министр финансов Израиля Авигдор Либерман на встрече с журналистами 20 декабря рассказал о трудностях, с которыми столкнулись турагенты и гиды.

Авигдор Либерман (сс) Jonathan Klinger

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В силу появления штамма «Омикрон», отметил Либерман, вопрос с въездным туризмом в Израиле остается очень трудным и болезненным, от кризиса пострадали все, кто работал с прибывающими в страну туристами.

«Но зато от ситуации выиграл внутренний туризм, — заявил министр. — И мы поддерживаем его всеми силами, давая, с одной стороны, заработок гидам, а с другой — возможность получше узнать страну и посетить интересные места особым группам населения — репатриантам, пенсионерам, школьникам. Государство профинансирует 25 000 бесплатных экскурсий для широкой общественности, за каждую из которых гид получит около 1000 шекелей, — эта акция обойдется бюджету в 25 млн шекелей».

Ранее министр посоветовал турагентам подумать о смене профессии. На встрече 20 декабря он отметил, что государству не хватает инспекторов по коронавирусу, и работникам индустрии туризма предлагаются рабочие места в этой области, с зарплатой до 10 тыс. шекелей. А работники туризма, решившие сменить профессию, получат стипендии на обучение в сумме до 10 000 шекелей, сказал Либерман.