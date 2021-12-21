Астана, 21 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Исходя из законодательства Республики Казахстан, информация в магазинах и других местах должна быть предоставлена на двух языках — казахском и русском. Об этом 21 декабря заявил ИА REGNUM казахстанский блогерАдлет Резуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Обвинения Серика Султанова в том, что он якобы настроен против казахского языка, безосновательны», — заявил Резуанов.

Напомним, что летом 2021 г. Серик Султанов заступился за честь и достоинство продавца-консультанта Андрея Ковша в г. Павлодар во время рейда т.н. «языковых патрулей» под руководством Диаса Кузаирова. В настоящее время Кузаиров выступает как ответчик в суде, окончательное решение в суде первой инстанции Городского суда г. Павлодар должно быть вынесено 22 декабря.

В Казахстане существует значимая группа граждан, которые не владеют русским языком. В основном это переселенцы из Китая и других стран, или т.н. оралманы. В их интересах действует в т. ч. Закон «О защите прав потребителей», пояснил блогер.

«Как видно из текста закона, в нём указано, что вся информация должна предоставляться на двух языках — казахском и русском. Ни права Кузаирова, ни права оралманов не были нарушены. Целью действий Кузаирова были явно не консультация и не информация о товаре на казахском языке. Целью его действий была провокация», — пояснил Резуанов.

«Серик Султанов просто хотел защитить продавца от этой провокации», — заключил собеседник агентства.