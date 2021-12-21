Минск, , 15:50 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил в ходе встречи с космонавтом российской государственной корпорации «Роскосмоса», уроженцем республики Олегом Новицким взять его коллег по Международной космической станции из США с собой в Минск.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но, если тебе эти америкосы нужны будут — пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро», — приводит слова белорусского лидер агентство БелТА в своем Телеграмм-канале.

Также Лукашенко отметил, что, по его мнению, в Новицком есть что-то русское, белорусское и украинское и потому он, по мнению белорусского лидера, «и внешне, и внутренне настоящий славянин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии был вынесен приговор по уголовному делу об оскорблении президента республики Александра Лукашенко.