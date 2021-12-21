Бразилиа, , 16:11 — REGNUM Бразильское информационное агентство Globo опубликовало 21 декабря результаты журналистского расследования о хакерских атаках на государственные сервера Бразилии.

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По данным Globo, на российских хакерских форумах опубликована информация о продаже логинов и паролей пользователей ресурсов министерства здравоохранения, Федерального генерального контролера и бразильского информационного агентства.

За прошедший год сервера бразильских государственных организаций столкнулись как минимум с четырьмя хакерскими атаками и утечками данных. Последнее вторжение в ConnectSUS лишило минздрав доступа к информации о вакцинированных, а граждан — к собственным сертификатам о вакцинации. Личные данные вакцинированных жителей оказались на нелегальных рынках информации по всему миру.

Федеральная счетная палата выявила отсутствие политики резервного копирования у 74% федеральных административных органов. Многие данные хранятся на незащищенных «облаках», что делает Бразилию легкой добычей для хакерских атак.

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