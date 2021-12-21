Москва, , 15:49 — REGNUM Наиболее жёсткое применение силы США происходило без санкции Совета безопасности ООН. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин ставит армии новые задачи — трансляция»

«Они ведь это делали, наиболее жёсткие и яркие вещи, без всякой санкции Совета безопасности ООН. Югославию бомбили под каким предлогом? Что, с санкции Совета безопасности что ли? Где Югославия, а где США. Уничтожили страну! Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто» — сказал Путин.

Он отметил, что решение принималось США самостоятельно, а «сателлиты бежали сзади и поттявкивали».