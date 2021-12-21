Москва, , 15:48 — REGNUM Американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины, заявил 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

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По его словам, установлено присутствие более чем 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины.

Он уточнил, что американские ЧВК оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах.

Кроме того, американские инструкторы готовят украинские силы специальных операций и радикальные вооружённые группировки к активным боевым действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине. Соединённые Штаты и их союзники должны это понять.

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