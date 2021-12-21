Москва, , 15:48 — REGNUM Последние два года на рынке недвижимости в России можно было наблюдать бурный рост цен и на это есть причины, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Например, в Москве цены выросли в среднем на 30%, а в Сочи менее чем за год выросли вдвое, рекорд зафиксирован в Краснодарском крае — там рост составил 74%. При этом средний рост цен в Москве и Московской области составляет в среднем 10−15% в год.

Столь бурные темпы роста второй год подряд вызваны несколькими причинам. Во-первых, это ажиотажный спрос на недвижимость, вызванный льготными процентами по ипотеке во время пандемии.

Во-вторых, в условиях высокой инфляции, дорогих цен на энергоносители и нарушения цепочек поставок резко возросли издержки застройщиков.

Среди них: подорожание строительных материалов и земли, а также проблемы с нехваткой рабочей силы, что отразилось на повышении заработной платы. В итоге себестоимость строительства возросла.

Чего ожидать в 2022 году от цен на недвижимость? Готовиться ли к новому росту цен, или лучше ждать снижения для удачной покупки?

Динамика роста ценообразования на рынке недвижимости в 2022 году вернётся к допандемийному уровню — в пределах 10−15% — и не будет столь мощной, как в предыдущих годах.

Из-за решения ЦБ РФ о повышении процентной ставки растут и проценты по ипотеке. По прогнозам банков, в 2021 году они могут вырасти до 10−10,2%. Это приводит к охлаждению интереса со стороны населения и замедлению темпов выдачи кредитов.

Также стагнация доходов населения, растущая быстрыми темпами, инфляция и общая неопределённость заставит многих потенциальных заёмщиков пересмотреть решение о покупке недвижимости в кредит. Всё это приведет к уменьшению спроса и росту предложения, как следствие замедление цен.

Чего точно не стоит ожидать в 2022 году, так это снижение цен, за исключением ряда регионов России. Дело в том, что у застройщиков останутся всё те же проблемы, что и были — это высокая себестоимость строительства из-за дороговизны стройматериалов и оплата рабочей силы.

Например, по данным статистики 2021 года, удорожание стройматериалов составило в пределах 20%-50%, а в ряде регионов вообще наблюдался острый дефицит. Если так продолжится и в 2022 году, то это станет главной причиной роста цен на недвижимость.

Также повышение ключевой ставки Центральным Банком России приведет к более дорогим кредитам для застройщиков. Конечно, проблему можно решить предоставлением скидок и выгодными условиями кредитования банками для застройщиков, но для этого нужно время и желание банков. Поэтому фундаментальных причин для снижения цен на недвижимость в 2022 году нет.

Небольшой потенциал для снижения цен есть в отдельных крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где предложение на рынке жилья остаётся быть большим.

Для более ощутимого снижения нужны глобальные внешние факторы, такие как: выход глобальной экономики из пандемии и снятие ограничений, а также восстановление мирового производства и цепочек поставок», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на жилье в 2022 году не превысит инфляцию, а в некоторых регионах даже остановится, ожидает гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

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