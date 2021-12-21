Сочи, Краснодарский край, 21 декабря 2021, 15:47 — REGNUM Попытки извне руководить процессами в Боснии и Герцеговине являются «атавизмом, который должен быть немедленно устранён». Об этом 21 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Он также добавил, что Россия подтвердила своё намерении и далее содействовать решению любых проблем, возникающих на Балканах, «на основе взаимоуважительного диалога на региональном уровне с целью преодоления существующих разногласий исключительно политико-дипломатическим путём».
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Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.