Томск, 21 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Томске полицейские нашли подозреваемого в поджоге гипермаркета. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Томской области.

les_fendaillous Огонь

Торговый центр «Лента» на улице Елизаровых в Томске загорелся днём 21 декабря. Полицейские опросили очевидцев произошедшего, провели мероприятия по горячим следам.

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Личность подозреваемого в поджоге установили в кратчайшие сроки. Им оказался томич 1988 года рождения. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог.

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Обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.