Берлин, , 15:54 — REGNUM Не только страны ЕС, но и Россия входит в европейский дом, поэтому следует избежать новых военных разногласий. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в опубликованном 21 декабря интервью германской еженедельной газете Die Zeit.

Анналена Бербок (сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen

Она отметила, что Европа — это не только Европейских союз, но и Совет Европы, объединяющий 47 стран, включая Россию. Нужно приложить все усилия, чтобы новых военных разногласий не было. Выстраивание дипломатии происходит без «громкого тона и тирад».

«Какой бы критической ситуация на российско-украинской границе в настоящее время ни была, Россия является частью европейского дома», — сказала Бербок.

Она напомнила, что недавно говорила по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Несмотря на многие противоположные позиции, это был шанс найти переговорную нить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский МИД объявил о высылке двух российских дипломатов, объяснив это «делом Хангошвили». В бундестаге заявили, что Бербок повела себя подобно слону в посудной лавке, так как выслала дипломатов без повода, не сумев сорвать запуск газопровода «Северный поток — 2».

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