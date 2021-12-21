Тель-Авив, Израиль, , 15:48 — REGNUM Эпидемия коронавируса продлится еще года. Об этом заявил министр финансов Израиля, глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман на встрече с журналистами 20 декабря.

Авигдор Либерман U.S. Department of State

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«Как ни тяжело мне это говорить, но, похоже, и в 2022-м, и в 2023-м мы будем все еще жить в тех условиях, которые диктует коронавирус», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в своем прогнозе опирается на данные экспертов.