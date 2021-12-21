Москва, , 15:41 — REGNUM Можно согласиться с заявлением главы Дом.рф. Большинство факторов говорят в пользу снижения темпов роста цен на недвижимость, особенно в тех регионах России, где рост во многом был подстегнут программой льготной ипотеки, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Недвижимость Дарья Драй © ИА REGNUM

«В этих регионах органический спрос на недвижимость невысок из-за низкой покупательной способности населения, а сейчас он ещё и в значительной степени вычерпан ростом последних двух лет.

Кроме того, рост ставки рефинансирования ЦБ РФ ещё не завершен, а значит, кредиты продолжат дорожать, возможно, даже оторвавшись от уровня инфляции.

Тем временем мировая инфляция на фоне ужесточения политики ведущих центробанков во главе с ФРС США должна несколько замедлиться, что также затронет и цены на строительные материалы.

Сумма этих факторов может даже вызвать некоторую просадку цен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко прогнозирует, что стоимость жилья в регионах России в 2022 году не будет превышать уровень инфляции.

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