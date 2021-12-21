Москва, 21 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Можно согласиться с заявлением главы Дом.рф. Большинство факторов говорят в пользу снижения темпов роста цен на недвижимость, особенно в тех регионах России, где рост во многом был подстегнут программой льготной ипотеки, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Дарья Драй ИА REGNUM Недвижимость

«В этих регионах органический спрос на недвижимость невысок из-за низкой покупательной способности населения, а сейчас он ещё и в значительной степени вычерпан ростом последних двух лет.

Кроме того, рост ставки рефинансирования ЦБ РФ ещё не завершен, а значит, кредиты продолжат дорожать, возможно, даже оторвавшись от уровня инфляции.

Тем временем мировая инфляция на фоне ужесточения политики ведущих центробанков во главе с ФРС США должна несколько замедлиться, что также затронет и цены на строительные материалы.

Сумма этих факторов может даже вызвать некоторую просадку цен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко прогнозирует, что стоимость жилья в регионах России в 2022 году не будет превышать уровень инфляции.

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