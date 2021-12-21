Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Санкт-Петербурга от губернатора Александра Беглова поступило представление на согласование Алексея Корабельникова на должность вице-губернатора, сообщили в руководстве городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, с 2015 года Корабельников возглавляет комитет финансов Санкт-Петербурга.

Как следует из документа, подписанного губернатором, при согласии Заксобрания Корабельникова предполагается назначить на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов налоговой, финансовой политики Санкт-Петербурга, разработки и исполнения городского бюджета, увеличения доходов и оптимизации расходов бюджета, экономического развития и стратегического планирования, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга.

«Завтра кандидатура Алексея Алексеевича Корабельникова будет рассмотрена на заседаниях фракций», — сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Ожидается, что вопрос о согласовании кандидатуры нового вице-губернатора будет решен завтра же, 22 декабря, на пленарном заседании Заксобрания.