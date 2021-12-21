Москва, , 15:42 — REGNUM Стратегические командно-штабные учения «Восток» и «Гром» должны пройти в российских войсках в 2022 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

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Говоря о перспективах на будущий год, Шойгу отметил, что в Вооружённых силах намерены «подготовить и провести стратегические командно-штабные учения «Восток» и «Гром».

Как сообщало ИА REGNUM, учения «Восток» — часть ежегодных общевойсковых командно-штабных учений. «Гром» — учения стратегических ядерных сил. Так, в 2019 году на учениях «Гром» по целям были успешно выпущены баллистические и крылатые ракеты.

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